Тульских полицейских, стрелявших по ногам задержанного, взяли под стражу

ВОРОНЕЖ, 18 апр — РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум полицейским в Тульской области, которые, по данным следствия, пытали задержанного, избивая его и стреляя по ногам, сообщает управление СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 7 апреля 2017 года оперуполномоченные доставили в отдел полиции уроженца Средней Азии, который, по их данным, был причастен к краже, и предложили ему признаться в преступлении. Когда мужчина ответил отказом, фигуранты, надев ему, как сообщало следствие, наручники, вывезли его на служебной машине за пределы Ясногорского района, избили, после чего "произвели выстрел из травматического пистолета по ногам", требуя признаться в краже и рассказать о соучастниках преступления.

Мужчина был вынужден признаться в краже, после чего полицейские оформили его явку с повинной. Против полицейских возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СК России по Тульской области и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в свою очередь пояснила, что главное управление собственной безопасности ведомства начало служебную проверку по факту случившегося. По ее словам, полицейские отстранены от служебных обязанностей. Как подчеркнула Волк, если причастность полицейских к преступлению будет установлена, увольнение грозит не только им, но и руководителям районного отдела МВД "за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения".

По данным прокуратуры области, задержанного "обвиняемые пытали электрическим током", а один из полицейский выстрелил по ногам потерпевшего из травматического пистолета, однако выстрел не достиг цели. Ход расследования уголовного дела прокуратурой области взят на особый контроль. Также, по данным надзорного ведомства, уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, обвиняемого в краже, "изъято из производства СО (следственного отдела) ОМВД России по Ясногорскому району и передано для дальнейшего расследования в СУ СК России по Тульской области".