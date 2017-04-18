В Москве продлили на два месяца арест водителю Porsche, сбившему пешехода

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 19 июня арест водителя Porsche Вартана Саркисова, который в состоянии опьянения сбил пешехода на Мосфильмовской улице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест в отношении Саркисова до 19 июня 2017 года", — сказала она.

Как следует из материалов дела, оглашенных ранее в суде, Саркисов, управляя автомобилем Porsche, ранним утром 19 февраля двигался по Мосфильмовской улице в сторону улицы Улофа Пальме и совершил наезд на пешехода, после чего, потеряв управление, столкнулся с припаркованными автомобилями из-за чего машина загорелась. Пешеход в этот момент находился на капоте, от полученных травм он скончался на месте.

В крови Саркисова после ДТП был обнаружен этанол и каннабиноиды. Предполагаемая скорость автомобиля в момент наезда на пешехода была 145 километров в час, следует из оглашенных материалов. В ходе допроса Саркисова в полиции, тот уснул, рассказывали его адвокаты. А из свидетельских показаний, оглашенных в суде, следовало, что он был пьян.

Саркисову предъявлено обвинение в по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".