В саратовской тюрьме пять осужденных в знак протеста порезали себя

САРАТОВ, 18 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пять осужденных нанесли себе порезы в тюрьме Саратовской области в знак протеста против действий администрации учреждения, сообщает областное управление ФСИН.

"В ФКУ "Тюрьма" УФСИН России по Саратовской области (учреждение, в котором содержатся лица, совершившие особо тяжкие преступления) ряд осужденных, недовольных водворением в штрафной изолятор за нарушение установленного порядка отбывания наказания трех осужденных, в ультимативной форме стали требовать от сотрудников учреждения их возвращения в общие камеры", — говорится в сообщении.

Получив отказ администрации тюрьмы, осужденные из числа злостных нарушителей порядка начали стучать по дверям камер и разрушать в камерах мебель и техническое оснащение.

"Пятеро осужденных в демонстративно-шантажной форме нанесли себе поверхностные порезы предплечий, не представляющие опасности для жизни и здоровья, осколками от разбитых лампочек. Осужденным оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась", — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, осужденные, нанесшие себе порезы, отбывают наказание за особо тяжкие преступления, в том числе убийства, разбои и грабежи.

Сейчас в тюрьме проходят режимные мероприятия, устанавливается размер ущерба и документируются противоправные действия осужденных. "Обстановка в ФКУ "Тюрьма" УФСИН России по Саратовской области стабильная и контролируемая, учреждение функционирует в штатном режиме", — информирует ведомство.