В Иркутске из-за снегопада и ветра закрыли аэропорт

КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Аэропорт Иркутска закрыли до 13.15 по местному времени (08.15 мск) из-за снегопада и сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что задержан вылет семи самолетов. Пассажиры обеспечены всем необходимым.

"Аэропорт закрыт до 13.15 из-за снега и ветра до 20 метров в секунду. Невозможно было использовать реагенты. В данный момент полоса практически готова, ветер нормальный. Начали сажать местные самолеты", — сказал собеседник агентства.