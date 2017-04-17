В Керчи несостоявшийся самоубийца трижды ударил ножом сотрудника скорой

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Следователи Крыма займутся расследованием дела о нападении на сотрудника скорой помощи в Керчи, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"По инициативе ГСУСК РФ по республике Крым для производства предварительного следствия прокурором передано уголовное дело, возбужденное органами полиции по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику скорой медицинской помощи. Действия подозреваемого переквалифицированы на… "покушение на убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 16 апреля бригада скорой помощи прибыла на вызов по сообщению о попытке суицида к 28-летнему жителю Керчи. Когда медицинские сотрудники стали выходить из квартиры подозреваемого, он подошёл к стоящему к нему спиной медработнику и три раза ударил его ножом в жизненно важные органы.

В настоящее время потерпевший находится в реанимации. В отношении подозреваемого решается вопрос об аресте. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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