Спецборт МЧС эвакуирует ребенка из Калининграда в Санкт-Петербург

КАЛИНИНГРАД, 17 апр — РИА Новости. Спецборт МЧС России эвакуирует тяжелобольного ребенка из Калининграда в один из петербургских медицинских центров, сообщила пресс-служба МЧС.

"Сегодня из подмосковного аэродрома Раменское вылетел самолет Сухой Суперджет 100 МЧС России, который осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребенка из Калининграда в Санкт-Петербург. Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летающий госпиталь МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета.

На протяжении всего полёта пациента будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог МЧС России. В Санкт-Петербурге ребенка доставят для специализированного лечения в Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени Алмазова.