В Кузбассе пятилетняя девочка ушла в детсад через окно и без верхней одежды

КЕМЕРОВО, 17 апр — РИА Новости. Кузбасские полицейские привлекли к ответственности жительницу города Мыски, не уследившую за пятилетней дочерью, которая без верхней одежды и в тапочках вышла погулять через открытое окно квартиры на первом этаже и дошла вечером до закрытого детского сада, сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, экипаж ППС при патрулировании городских улиц заметил одинокого ребенка на территории дошкольного образовательного учреждения, которое в это время уже не работало.

"Малолетняя девочка находилась без присмотра взрослых, и к тому же, кроме нижнего белья и тапочек, на ней больше ничего не было. Полицейские посадили ребенка в служебный автомобиль и вызвали на место инспекторов по делам несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, пока 37-летняя горожанка укладывала спать своего младшего ребенка, ее пятилетняя дочь вышла на улицу через открытое окно квартиры на первом этаже.

"Девочка рассказала инспекторам, что она просто вышла погулять", — отметили в ГУМВД.

В отношении женщины составили административный протокол по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних", санкции которой предусматривают до 500 рублей штрафа. Кроме того, семью могут поставить на профилактический учет в полиции — решение об этом примет комиссия по делам несовершеннолетних.