СК начал проверку после ДТП с автобусом в Коми, в котором погиб человек

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП автобуса с грузовиком в Коми, где погиб один человек, говорится в сообщении СУСК России по республике.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что один человек погиб, еще девять пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Удорском районе Коми.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового пассажирского автобуса и грузового автомобиля организована доследственная проверка. По имеющимся данным, 17 апреля текущего года на автодороге "Кослан-Усогорск" произошло ДТП, в результате которого водитель автобуса погиб, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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