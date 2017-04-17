Крупный степной пожар не дошел до Бурятии из Монголии

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Крупный пожар площадью 5 тысяч гектаров, надвигавшийся на Бурятию из Монголии, не дошел до республики, сообщила журналистам пресс-секретарь республиканского агентства лесного хозяйства Александра Егорова.

Космический мониторинг в пятницу выявил в Монголии степной пожар площадью более 5 тысяч гектаров, который находился в 10-километровой зоне от границы РФ и двигался в сторону Бурятии.

"Космический мониторинг не показывает монгольский пожар. По всей видимости, коллеги из Монголии справились", — сказала Егорова.

По данным ведомства, на утро 17 апреля в Бурятии зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 827 гектара. Из них один пожар действует на землях Министерства обороны в Еравнинском районе на общей площади 800 гектаров, второй локализован на общей площади 27 гектаров в Баунтовском районе. На тушении возгораний работают 62 человека, 11 единиц лесопожарной техники. За выходные дни было обнаружено пять очагов и ликвидировано 10. Пожары тушили в том числе в Тункинском национальном парке.

Все пожары возникли из-за неосторожного обращения в огнем населением. Часть пожаров перешла в лесной фонд с земель сельхозназначения. Пожароопасный сезон открыт полностью или частично в 19 лесничествах.