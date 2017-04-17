Во Владивостоке пьяный подросток повредил 11 машин, катаясь на чужом авто

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Пьяный подросток, катаясь на чужом автомобиле по двору во Владивостоке, совершил восемь ДТП и повредил 11 машин, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.

"В воскресенье в 21.45 (14.45 мск) поступило сообщение о ДТП на улице Анны Щетининой. Сотрудники ГИБДД установили, что 16-летний водитель Toyota Crown на узком участке внутридомовой территории не справился с управлением и совершил восемь ДТП с припаркованными вдоль дороги автомашинами. В результате происшествия пострадавших нет, 11 автомобилей получили механические повреждения", — сообщил собеседник.

По данным полиции, экспертиза выявила в крови юноши наличие алкоголя. На молодого человека составлен административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами".

"Установлено, что подросток управлял машиной, принадлежащей приморцу 1991 года рождения. По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Материалы проверки будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям также предстоит выплатить материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомашин", — добавил собеседник.