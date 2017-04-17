Во Владивостоке пьяный подросток повредил 11 машин, катаясь на чужом авто

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Пьяный подросток, катаясь на чужом автомобиле по двору во Владивостоке, совершил восемь ДТП и повредил 11 машин, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
По данным полиции, экспертиза выявила в крови юноши наличие алкоголя. На молодого человека составлен административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами".
"Установлено, что подросток управлял машиной, принадлежащей приморцу 1991 года рождения. По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Материалы проверки будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям также предстоит выплатить материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомашин", — добавил собеседник.