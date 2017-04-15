В ДТП с тремя автомобилями на западе Москвы пострадали три пешехода

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Три ожидавших автобуса человека пострадали в результате столкновения трех иномарок на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Багратионовском проезде полчаса назад столкнулись три легковых автомобиля Toyota, такси Chevrolet и Kia. В результате столкновения водитель Toyota потерял управление, после чего совершил наезд на троих пешеходов, которые ожидали общественный транспорт возле остановки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, сотрудники медицинских служб осматривают пострадавших.