При пожаре в селе под Оренбургом погибли четыре человека

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Трое мужчин и женщина погибли при пожаре в жилом доме в селе Кваркено Оренбургской области, местные следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщает СУСК по региону.

По данным ведомства, пожар в доме по адресу переулок Южный, 9, произошел в ночь на субботу. При тушении пожара были обнаружены обгоревшие тела троих мужчин 48, 54 и 55 лет, а также тело 48-летней женщины.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, в жилом доме проживали четверо человек, которые нигде не работали, вели асоциальный образ жизни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был полностью потушен, следователи осмотрели место происшествия. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.