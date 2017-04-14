СЖР призвал полицию обратить внимание на угрозы сотрудникам "Новой газеты"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) призывает правоохранительные органы РФ обратить пристальное внимание на угрозы, поступающие в адрес сотрудников издания, и принять все необходимые меры для защиты коллег, говорится в официальном заявлении организации.

"Новая газета" в четверг сообщила на своей странице в Facebook о том, что сайт издания, возможно, подвергся DDoS-атаке. Издание связывает это с публикацией ранее заявления газеты в связи с угрозами, прозвучавшими в адрес редакции из-за публикаций о нападках в Чечне на людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В заявлении редакции, в частности, говорилось, что после опубликования статей у издания "есть серьезные опасения за безопасность наших сотрудников".

Как отмечает СЖР, по итогам "экстренного народного собрания" в Грозном 3 апреля с участием религиозных, общественных и политических деятелей республики была принята "Резолюция Высокого Собрания исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни". В одном из ее пунктов говорится о "нанесении оскорбления вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев".

"Союз журналистов России выражает глубочайшую озабоченность тем, что текст резолюции может расцениваться как непосредственный призыв к расправе над нашими коллегами из "Новой газеты". Отдавая должное религиозным и национальным чувствам всех народов Российской Федерации, мы категорически возражаем против любых попыток угрожать журналистам физической расправой, вне зависимости от того, какую позицию занимает то или иное издание, какую точку зрения оно отстаивает. Основой любой государственности является закон, и любые конфликтные ситуации должны решаться цивилизованным путем в правовом поле. Цензура, насаждаемая угрозами физического насилия, столь же неприемлема как цензура, насаждаемая запретительными мерами законодательного характера", — говорится в заявлении Союза.

"Мы настаиваем на том, чтобы соответствующие правоохранительные органы РФ обратили пристальное внимание на данную ситуацию и предприняли все необходимые меры для защиты наших коллег — журналистов "Новой газеты", — подчеркнули в СЖР.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".