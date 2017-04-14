Клишас раскритиковал выводы ЕСПЧ по теракту в Беслане

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал безосновательными выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по теракту в Беслане о том, что российские власти могли сделать больше.

Иск в ЕСПЧ был подан представителями 409 граждан РФ. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Решение о приемлемости жалобы было обнародовано 2 июля 2015 года после публичных слушаний. В четверг Страсбургский суд огласил свое решение о теракте в Беслане, по которому Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. Минюст РФ заявил, что намерен обжаловать данное решение.

Комментируя по просьбе РИА Новости решение, сенатор напомнил, что "Европейский суд по правам человека усмотрел нарушение права заявителей на жизнь на основании статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод". "Так, по мнению суда, российскими властями в ходе спецоперации по спасению заложников не были предприняты необходимые меры по минимизации возможного вреда и исключению риска гибели мирных граждан", — добавил он.

"Данный вывод представляется непрофессиональным и необоснованным с учетом того, что контроль властей над ситуацией был изначально минимален ввиду большого количества отягчающих факторов (большинство заложников были детьми, террористы-смертники были готовы умереть вместе с заложниками)", — отметил Клишас.

По его словам, "на данное обстоятельство, в частности, было обращено внимание в особом мнении судей Дедова и Гаджиева". "По их справедливому замечанию, вывод ЕСПЧ о том, что российские власти не смогли свести к минимуму риск гибели заложников в ходе спецоперации, носит общий, неконкретный и необоснованный характер, и не принимает во внимание объективную невозможность в полной мере контролировать подобный риск", — указал сенатор.

"И действительно, выводы ЕСПЧ о том, как действовали российские власти в столь сложной и трагической ситуации и могли ли они сделать больше, являются безосновательными. Мы знаем, что эта трагедия стала, в том числе, примером героизма со стороны тех, кто освобождал людей от террористов", — подчеркнул он.

"Окончательная позиция ЕСПЧ выглядит по меньшей мере странной с учетом того, что в самой аргументации постановления признается, что решения, принимаемые правоохранительными органами в условиях контртеррористических операций, всегда сложны и принимаются с учетом разведывательной информации, недоступной широкой публике. По данной причине общие формулировки, содержащиеся в решении ЕСПЧ, едва ли могут служить основанием для признания нарушения положений ЕКПЧ", — заключил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также 10 спецназовцев, два сотрудника МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.