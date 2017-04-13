Из России выдворили криминального авторитета "Шалико Тбилисского"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Криминальный авторитет "Шалико Тбилисский" будет выдворен из России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации 52-летнего уроженца одной из республик Закавказья, именуемого в криминальных кругах как "Шалико Тбилисский", — сказала Волк.

"Шалико Тбилисскому" сообщили о нежелательности пребывания на территории России 11 апреля, добавила она.

По истечении срока наказания авторитет был задержан и помещен в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Владимирской области до исполнения решения суда.