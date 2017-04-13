В Коми полицейские нашли на дороге двух медвежат в картонной коробке

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Коми нашли в картонной коробке на автодороге двух медвежат, которым на вид не более полутора месяцев, приводит слова официального представителя МВД России Ирины Волк пресс-служба ведомства.

"Вечером 12 апреля в дежурную часть ОМВД России по Усть-Куломскому району МВД по республике Коми поступило сообщение от жителя поселка Кебанъель о том, что недалеко от автозаправочной станции на перекрестке автодороги Сыктывкар – с. Носим находится коробка с двумя медвежатами", — сказала она.

Сообщается, что на место выехали участковый уполномоченный полиции, сотрудники ДПС и инспектор охотнадзора. Детеныши были доставлены в отдел полиции, где провели всю ночь.

"Косолапые малыши, которым на вид не более полутора месяцев, послушно сидели в картонной коробке. Когда сотрудники полиции подошли к коробке, медвежата проявили любопытство, стали обнюхивать людей, а после охотно пошли на руки к полицейским. Детеныши были доставлены в отдел полиции, где провели всю ночь. Косолапые быстро освоились и вскоре стали бесстрашно бродить по коридорам отдела", — добавила Волк.

Правоохранители из Усть-Куломского района назвали одного медвежонка Усть, а второго – Кулом. Утром 13 апреля животные были переданы специалистам районного охотнадзора. Как медвежата оказались в коробке на автомобильной трассе, предстоит выяснить сотрудникам полиции.