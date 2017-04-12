Бывший мэр Усть-Илимска, осужденный за взятки на 11 лет, подал апелляцию

ИРКУТСК, 12 апр – РИА Новости. В суд города Усть-Илимска поступила апелляция на решение по делу бывшего мэра города Владимира Ташкинова, сообщил РИА Новости представитель Усть-Илимского городского суда.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова, арестованного в апреле 2015 года, суд приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, штрафу 30 миллионов рублей и конфискации автомобиля Lexus LX 570. Кроме этого он на семь лет лишен права занимать выборные должности. Ташкинов был признан виновным в совершении трех преступных эпизодов, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

"10 апреля поступила апелляция на решение суда. Когда будет назначено рассмотрение сказать сложно. Думаю, не ранее чем через месяц, поскольку материалов по делу больше десятка томов", — сообщила РИА Новости представитель Усть-Илимского городского суда.

Как следует из сообщения пресс-службы СУ СКП региона, материалы данного уголовного дела насчитывают 16 томов.