В Москве выявили картель на торгах по закупкам медицинских товаров

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картельный сговор участников аукционов на поставку расходных медицинских материалов и медицинских изделий с общей суммой около 130 миллионов рублей, сообщает управление ведомства по Москве.

"Московское УФАС России раскрыло картельный сговор участников аукционов, организаторами которых были, в том числе, детские больницы и медицинские центры. В результате сговора картель получил контракты на сумму около 130 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Заказчиками аукционов на поставку расходных медицинских материалов и медизделий выступали столичные "Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы", "Детская городская клиническая больница Святого Владимира", "Детская городская клиническая больница №13 имени Н.Ф. Филатова", "Морозовская детская городская клиническая больница", а также ряд других клиник и научно-исследовательских центров Минздрава РФ и московского департамента здравоохранения, отмечает ФАС.

Как считают в ведомстве, участие в картеле позволило компании "Медмаркет" заключить 46 контрактов на сумму 123,5 миллиона рублей, компании "МСС" — заключить один контракт по цене 2,9 миллиона рублей, а "МедГранд" — два контракта на сумму 3,2 миллиона рублей.

Кроме того, по данным ФАС, для поддержания цен на торгах коммерческие организации обменивались информацией, при подаче заявок и ценовых предложений использовали единую инфраструктуру и действовали в интересах друг друга. В итоге снижение начальной максимальной цены контрактов во всех случаях не превышало 1,5%.