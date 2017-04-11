В Москве недалеко от аэропорта Внуково загорелась трава

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пал травы возник за пределами территории аэропорта Внуково в Москве, угрозы распространения огня нет, сообщил РИА Новости дежурный офицер центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Москве.

"За пределами территории аэропорта горит трава", — сказал собеседник агентства, отметив, что возгорание произошло в районе дома 9 по Заводскому шоссе.

Также он отметил, что на пал растительности выехали пожарно-спасательные подразделения ГУМЧС России по Москве.

Как отметили в ГУМЧС, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

"Угрозы распространения огня нет", — сказал собеседник агентства, отметив, что на работу аэропорта это не должно повлиять.

В свою очередь корреспондент РИА Новости передает, что черный дым наблюдается в районе основного терминала аэропорта "Внуково", облако дыма то увеличивается, то стихает.