В Подмосковье на трансформаторной подстанции вспыхнул пожар

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Трансформаторная подстанция загорелась во вторник днем в Пушкинском районе Московской области, энергоснабжение потребителей не нарушено, сообщает региональный главк МЧС.

"В 11.51 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании на трансформаторной станции по адресу: Пушкинский муниципальный район, городской округ Ивантеевка, станция Детская", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в результате пожара не было нарушено электроснабжение. Борьбу с огнем ведут 11 единиц техники и 30 человек.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, горящая подстанция на улице Станционная частная, ее размер — 3 на 15 метров.