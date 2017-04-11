Полиция назвала причину смертельного ДТП в Орловской области

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Авария в Орловской области, которая унесла жизни пяти человек, произошла по вине водителя автомобиля ВАЗ, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, сообщается во вторник на сайте управления МВД по региону.

ДТП произошло вечером в понедельник на 27-м километре трассы "Орел-Брянск" в Урицком районе. В результате аварии водитель и четыре пассажира "ВАЗ" погибли на месте. Водитель грузовика с телесными повреждениями госпитализирован.

"Вчера около 22.40 на 27 километре автодороги "Орел-Брянск" водитель автомобиля ВАЗ 1973 года рождения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Ман" под управлением гражданина 1988 года рождения", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции по факту аварии проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.