В Уфе будут судить организатора секты, "лечившего" адептов плетью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости. Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в создании секты, в которой применялось насилие к ее адептам, сообщило ведомство.

Следователи полагают, что обвиняемая — 50-летняя Татьяна Шальнова в марте 2010 года создала религиозные организации "Дорога предков, возвращение к истокам" и "Наследие предков", которые сходны с запрещенным в Казахстане религиозным объединением "Ата Жолы" ("Путь предков").

"Шальнова и другие участники секты, не зная о преступном умысле организатора, проводили религиозные обряды и церемонии, где сообщали клиентам о наличии у них заболеваний и порчи. От ложных болезней Шальнова предлагала исцелиться путем общения с духами предков, камчевания (нанесения ударов кожаной плеткой) и участия в платных паломнических поездках. При этом клиентов уверяли, что отказ от посещения этих мероприятий повлечет их смерть", — говорится в сообщении.

Прокуратура также сообщает, что деятельность секты прекратили правоохранители в 2016 году, а Шальнову арестовали. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.