В Башкирии экс-мэр города Агидель получил семь лет колонии за коррупцию

УФА, 10 апр — РИА Новости. По решению суда в Башкирии экс-мэр города Агидель Олег Крысин приговорен к семи годам и двум месяцам лишения свободы за получение взятки у строительной организации, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Гузель Масагутова.

Фигурантом дела о получении взятки в крупном размере мэр города Агидель Олег Крысин стал летом 2016 года. Правоохранители задержали его при получении взятки в 450 тысяч рублей у представителей строительной компании "Дельта Плюс".

"Суд выяснил, что компания обратилась к мэру по вопросу добычи песка, глава городской администрации пообещал заместителю директора фирмы выделить 10 тысяч кубометров грунта без конкурсных процедур, при этом он потребовал взятку в 600 тысяч рублей. Представитель строительной компании сообщил об этом правоохранителям", — рассказала Масагутова.

После задержания мэр был уволен. "Суд назначил Крысину наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется заплатить государственной казне штраф в размере десятикратной суммы взятки — это шесть миллионов рублей", — отметила старший помощник прокурора.

По ее словам, Крысин взят под стражу в зале суда, для обеспечения исполнения приговора суд наложил арест на его квартиру, гараж, земельный участок, акции компаний нефтепромышленного комплекса и его банковские счета.