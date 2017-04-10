В Подмосковье бывший полицейский получил 18 лет тюрьмы за убийство соседей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бывший сотрудник полиции, обвиняемый в убийстве троих соседей по коммунальной квартире в Подмосковье, в том числе ребенка, получил 18 лет колонии строго режима, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Как рассказали в ведомстве, коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении бывшего командира отдельного взвода охраны и конвоирования УВД по ЗАО Москвы Михаила Дроника. Он признан виновным в "убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего".

"Приговором суда Дронику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колони строгого режима", — говорится в сообщении.

Как установило следствие и суд, в конце мая 2015 года Дроник, находясь в коммунальной квартире, в ходе бытовой ссоры с соседом, возникшей на почве давних личных неприязненных отношений, нанес ему множественные удары ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Затем, чтобы скрыть преступление, он аналогичным образом совершил убийство жены соседа и его малолетнего сына. После этого он расчленил тела своих жертв, а также произвел "частичное уничтожение их отдельных фрагментов, органов и тканей путем растворения в кислоте".