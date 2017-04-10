Под Красноярском неизвестные слили в Енисей около двух тонн нефтепродуктов

КРАСНОЯРСК, 10 апр — РИА Новости. Полиция разыскивает подозреваемых в сливе в Енисей на юге Красноярского края порядка 2 тонн нефтепродуктов, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье в районе села Топольки Минусинского района.

"Был обнаружен слив химических веществ (предположительно дизельное топливо) в протоку реки Енисей. Площадь пятна с загрязняющими веществами составила 10.000 квадратных метров. С учетом движения воды возникла опасность прохождения пятна через территорию города Минусинска", — сказал он.

Пресс-служба губернатора со ссылкой на министра строительства и ЖКХ края Николая Глушкова сообщила, что на юге региона в одну из проток Енисея был совершен несанкционированный сброс нефтепродуктов.

"После обнаружения загрязнения было принято правильное решение – закрыта дамба, группа спасателей с оборудованием и реагентами выехала на место, предполагаем, что в течение дня авария будет ликвидирована", – цитирует пресс-служба Глушкова.

По данным властей, губернатор поручил министерству природных ресурсов и экологии в течение дня подготовить обращение главы региона в природоохранную прокуратуру для всесторонней проверки произошедшего на юге края и определения лиц, виновных в инциденте.