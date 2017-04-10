В Тюмени разбился юноша, пытавшийся сделать селфи на балконе 20 этажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. В Тюмени погиб юноша, упавший с балкона 20 этажа во время селфи, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, тело 17-летнего подростка с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили около многоэтажного дома на улице Таврической вечером 7 апреля.

"По версии следствия, молодой человек пытался сделать экстремальное селфи, находясь на перилах балкона лестничной площадки 20 этажа многоквартирного дома и, не удержавшись, упал с высоты", — уточняет ведомство.

По информации управления, по факту ведется доследственная проверка.