В Таганроге осмотрели пострадавший от взрыва дом с помощью беспилотника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Спасатели задействовали беспилотный летательный аппарат для более качественного осмотра повреждений дома в Таганроге Ростовской области, где произошел взрыв бытового газа, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительным данным, в воскресенье 9 апреля в квартире на пятом этаже в доме по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате два человека погибли и трое, по данным областной прокуратуры, пострадали. Три квартиры в результате взрыва разрушены, еще десять частично пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Специалисты не нашли повреждений газового оборудования в квартире, где произошел взрыв.

"Основные мероприятия по поиску пострадавших, а также аварийно-спасательные работы завершены. Для оценки состояния несущих способностей дома от Главного управления был применен инструментальный комплекс "Стрела-П". Для проведения качественного внешнего осмотра разрушенных конструкций дома задействован беспилотный летательный аппарат (Фантом-4), с целью недопущения обрушения поврежденной части дома проведено укрепление несущих (строительных) конструкций. Установлено 39 подпорных стоек и 6 балок на четвертом и пятом этажах", — пояснили в ГУ МЧС по региону.

Добавляют также, что в понедельник продолжится работа по оказанию адресной помощи пострадавшим семьям, а также по оформлению документов на выплату им финансовой помощи из муниципального и областного бюджетов. Психологи МЧС России продолжат работу в пункте временного размещения.

По данным МЧС, в результате взрыва два человека погибли и двое пострадали. Состояние одного из пострадавших удовлетворительное, второй пока находится в реанимации.

Всего на месте чрезвычайной ситуации задействована группировка сил и средств в достаточном количестве: 305 человек и 72 единицы техники, в том числе от МЧС России 87 человек и 19 единиц техники. В настоящее время открыт пункт временного размещения на базе гостиницы "Таганрог", 64 жильцам дома, которых изначально разместили в детском саду, предложили переместиться в гостиницу. Кроме того, людям разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать документы и личные вещи. Ранее МЧС сообщало, что из дома были эвакуированы более 130 человек.