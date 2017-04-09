На Кубани водитель набросился с ножом на остановившего его сотрудника ДПС

МОСКВА/СОЧИ, 9 апр — РИА Новости. Водитель нанес три ножевых ранения сотруднику ДПС, проверявшему документы в Краснодарском крае, в ответ второй полицейский применил табельное оружие, сообщила РИА Новости представитель МВД России Ирина Волк.

"В Кудепсте (Краснодарский край) сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. В ходе проверки документов водитель нанес три ножевых ранения сотруднику ДПС, второй инспектор для обезвреживания нападавшего применил табельное оружие", — сказала Волк.

По ее словам, сотрудник ДПС доставлен в больницу, также в медицинское учреждение доставлен подозреваемый в нападении на полицейского.

СУ СК по Краснодарскому краю уточняет, что нападение произошло днем в воскресенье; полицейский, выстреливший в нападавшего, сначала сделал предупредительный выстрел. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Максимальная санкция — лишение свободы на срок в 20 лет или пожизненное лишение свободы.