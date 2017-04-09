"Мысли о теракте не было": пострадавший при столкновении поездов в Москве

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Сергей Лютых. В результате ночного столкновения поезда и электрички в Москве на Белорусском направлении пострадали более 50 человек. 13 из них доставили в больницы, в том числе молодого певца и музыканта Романа Волознева из Минска. Он рассказал РИА Новости о происшедшем.

- Каково ваше состояние? Где вы находились в момент столкновения?

— Чувствую себя хорошо, спасибо! Я сидел в 12-м вагоне (что сразу у головы поезда). Не выехав за территорию Москвы, поезд остановился: сначала мы стояли 5-10, потом около 15 минут. Я лег на нижнюю полку, после чего последовал первый удар, затем через какое-то время второй.

Так как электричка врезалась "в лоб" составу, то меня отбросило в стену.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Столкновение электрички и пассажирского поезда в Москве. Кадры с места ЧП

- Была ли паника среди пассажиров?

— Нет, такого я не заметил. Мысли о теракте не было, по крайней мере у меня.

Все произошло очень быстро, сразу подоспели бригады скорой помощи, спасатели.

- Много ли людей пострадало? Куда вас отвезли?

— Пострадавших видел, о погибших речи не велось. Меня отвезли в Склифосовского, было подозрение, соответственно, на сотрясение, но все обошлось лишь швами на рассеченной брови и полностью синим лицом с одной стороны.

Роман Волознев

- Что с остальными пассажирами, их отправили на другом поезде?

— Насколько мне известно, через какое-то время тех, кому не нужна помощь, отвезли обратно на Белорусский вокзал. Оттуда уже новым рейсом отправили на Минск.

- Говорили ли с вами о возможной компенсации ущерба?

— Вопрос компенсации остается сейчас одним из главнейших: во-первых, поскорее хочется вернуться домой, а во-вторых из-за рассечений, синяков у меня накрывается съемка клипа, к которым я и моя команда долго готовились, а также ряд немаловажных съемок и концертов.