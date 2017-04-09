Жильцов дома в Таганроге, где взорвался газ, разместили в детском саду

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Жильцов пятиэтажного дома в Таганроге, где произошел хлопок, разместили в пункте временного размещения на базе детского сада, сообщили РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"Жильцы дома (64 человека) были эвакуированы и размещены в пункте временного размещения на базе детского сада, в данный момент идет оценка состояния дома, на месте находятся все экстренные службы.", — пояснил собеседник агентства.

В результате взрыва в больнице скончалась девушка 1996 года рождения, еще двое пострадали. По словам представителя МЧС, в результате взрыва возгораний не было, частично разрушены строительные конструкции в квартирах пятого этажа. Кроме того, обрушено перекрытие кровли в квартире, где произошел взрыв.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили об эвакуации порядка 150 человек из жилого дома в Таганроге после взрыва в одной из квартир, два человека пострадали, один погиб, есть частичные разрушения четырех квартир на пятом этаже. По данным источника агентства в экстренных службах региона, произошел взрыв бытового газа.