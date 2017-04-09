Спасатель рассказал о ходе эвакуации из столкнувшихся поездов в Москве

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Люди не паниковали при эвакуации из поезда, который столкнулся с электричкой на западе Москвы, сообщил журналистам руководитель смены 28-й пожарной части столицы Владимир Иванов.

"Хочется отметить, что паники людей в составе междугородного сообщения никакой не было. Все было организованно под руководством пожарной охраны, спасателей, скорой помощи. Люди пытались помочь друг другу, спрашивали друг друга о состоянии. У нас проблем никаких не возникло, паники давки не было", — сказал он.

По его словам, еще до прибытия скорой помощи спасатели организовали оказание первой помощи. Большое содействие, по его словам, оказали проводники.

По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Как сообщалось, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва – Брест.

По данным МЧС России, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных после аварии. При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с аварией на железной дороге в больницах города находятся 14 человек.