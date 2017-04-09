Компенсационные автобусы будут работать до восстановления движения на МЖД

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Компенсационные автобусы будут работать до полного восстановления движения поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги, сообщает столичный департамент транспорта.

"Компенсационные автобусы будут работать до полного открытия пригородного ж/д (трансопрта) на Белорусском направлении Московской железной дороги филиала РЖД", — сообщается в микроблоге департамента в Twitter.

В департаменте добавили, что при необходимости правительство Москвы с 4.30 подготовит компенсационные автобусы для утренней перевозки пассажиров по маршруту Белорусский вокзал — Одинцово. Сообщается также, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы окажет помощь автобусам в обеспечении приоритетного проезда.

По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Как сообщалось, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва – Брест.

По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. По информации РЖД, за медицинской помощью обратились 50 человек.