В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки в подъезде одного из жилых домов в Москве, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии полиции, 3 апреля мужчина зашел в подъезд вслед за девочкой и, применив физическую силу, изнасиловал ее. Было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

"Восьмого апреля… был задержан неоднократно судимый 33-летний житель Подмосковья, подозреваемый в нападении на несовершеннолетнюю девочку в Москве. Установлена причастность злоумышленника к изнасилованию несовершеннолетней в подъезде дома по Зеленоградской улице", — сказала Волк.

Оперативники установили, что мужчина совершал и другие насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в САО Москвы и Истринском районе Подмосковья.

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, мужчине уже предъявлено обвинение.