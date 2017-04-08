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Происшествия

Ъ: экс-владельца группы компаний "Висма" заподозрили в хищении кредитов

03:0808.04.2017
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный Комитет Российской Федерации

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший собственник группы компаний "Висма" (производитель минеральной воды) Валерий Герюгов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве с кредитами Сбербанка почти на два миллиарда рублей, пишет в субботу газета "Коммерсант".

Задержание. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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"В пятницу в Москве был задержан бывший бенефициар группы компаний "Висма" Валерий Герюгов. Его структуры занимались производством известной минеральной воды "Архыз", но сейчас находятся в стадии банкротства. Предпринимателя подозревают в хищении у Сбербанка кредитов на сумму около двух миллиардов рублей", — говорится в материале.

По данным Ъ, Герюгов был задержан борцами с коррупцией и экономическими преступлениями МВД России в рамках уголовного дела, которое возбудили следственные органы МВД в конце марта. Изначально мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере расследовалось ими в отношении "группы неустановленных лиц". Само расследование началось после обращения в МВД представителей Сбербанка. Они заявили о мошенническом хищении у банка кредитов на 1,8 миллиарда рублей, выделенных в 2012 году группе компаний "Висма", бенефициаром и руководителем которой являлся Герюгов.

Отделение ООО Внешпромбанк. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Как пишет газета, в 2015 году у "Висмы", превратившейся в группу компаний, начались финансовые трудности, которые ее руководитель связывал с падением продаж минеральной воды. При этом тремя годами ранее лица из числа собственников и руководителей группы "Висма" организовали получение как минимум семи кредитов в Сбербанке почти на 1,8 миллиарда рублей. Как полагает следствие, сделано это было на основании подложной финансовой отчетности входивших в группу компаний предприятий.

"При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению", — рассказал изданию близкий к следствию источник.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Он уточнил, что Герюгов и связанные с ним лица якобы организовали строительство нового цеха для производства воды на базе компании "Софийский ледник" в Черкесске, хотя она официально не имеет отношения к "Висме". Также, как пишет издание, задержанный с сообщниками могли вывести готовую продукцию и оборудование, которое находилось в залоге. Речь идет об имуществе общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, в 2015-2016 годах "Висма" переоформила лицензии на добычу воды, которые являлись обеспечением для возврата кредитов, на якобы подконтрольные Герюгову фирмы.

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© РИА Новости. Александр Вильф
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Как сообщает газета, выплаты по кредитам Сбербанка были остановлены с конца 2014 года. При этом отмечается, что Сбербанк пытался договориться с Герюговым, предлагая его компаниям реструктуризировать долги, но вместо этого была начата процедура банкротства входящих в "Висму" предприятий.

В Сбербанке "Ъ" подтвердили обращение в правоохранительные органы по фактам мошенничества с кредитами, предоставленными группе "Висма", не уточнив подробностей. Но добавили, что "для сохранения бизнеса по производству воды банк совместно со стратегическим инвестором и местными органами власти принимает меры, направленные на сохранение работоспособности предприятия и защиту рабочих мест".

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