В Group-IB заявляют о росте числа кибератак на устройства Android

ИННОПОЛИС (Татарстан), 7 апр — РИА Новости/Прайм. Количество кибератак на банки в 2016 году выросло в три раза, на устройства на ОС Android — в пять раз, и этот рост продолжится, заявил менеджер по развитию бизнеса компании Group-IB, работающей в области кибербезопасности, Сергей Золотухин.

"В 2016 году втрое увеличилось число целевых атак на банки, в пять раз увечилось количество атак на Android. Потому что смартфонов стало очень много, они стали распространены, ими стали пользоваться, и киберпреступники не замедлили воспользоваться этой ситуацией. Рост атак есть, и он дальше будет продолжаться", — сказал он на Российском форуме по управлению интернетом (RIGF 8).

По его словам, угроз для устройств под управлением iOS, на которой работают устройства Apple, меньше, чем для Android. "IOS — это более закрытая и более безопасная система, сейчас основная цель злоумышленников — это Android. Пользователям iOS нужно беспокоиться не о том, что их взломают, а о том, что скоро появится большое количество уязвимостей, возможностей проникновения, когда iOS тоже станет более уязвим, потому что все развивается, киберпреступники придумывают все новые методы. Мы понимаем, что ничего 100%-но защищенного нет ", — сказал эксперт.

Руководитель стратегических проектов "Лаборатории Касперского" Андрей Ярных, говоря о том, в каком направлении будут развиваться киберугрозы в будущем, отметил, что необходимо обратить внимание на "интернет вещей". "Стоит обратить внимание на такое явление, как интернет вещей, который уже сейчас не просто вызывает озабоченность, а в принципе уже есть примеры атак с помощью устройств, видеокамер. И масштаб атак, уязвимостей будет возрастать в значительной степени с проникновением умных устройств в дома, в инфраструктуру", — сказал эксперт.

Золотухин из Group-IB в свою очередь добавил, что согласно исследованию компании, на сегодня к созданию 16 из 19 "троянов" для персональных компьютеров, которые используются в мире для кибератак, причастны русскоязычные хакеры. "Не русских, а русскоязычных", — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что на сегодня киберпреступления "стали сервисом".

"Для того, чтобы организовать атаку, не нужно писать новый код, создавать новую бот-сеть, это можно арендовать на неделю-две-три… Кто арендует, кто продает эти ботнет-сети и кто является организатором — устанавливать это очень сложно и очень велика вероятность ошибки. Очень важно здесь не допустить ошибки, которая может носить систематический характер", — отметил эксперт.