Под Орлом задержали полковника полиции за избиение до смерти сожительницы

ВОРОНЕЖ, 7 апр — РИА Новости. Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков одного из отделов полиции в Орловской области подозревается в том, что забил до смерти свою сожительницу, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, по подозрению в совершении преступления задержан начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции "Мценский" полковник Владимир Свиридов.
Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.