Под Орлом задержали полковника полиции за избиение до смерти сожительницы

ВОРОНЕЖ, 7 апр — РИА Новости. Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков одного из отделов полиции в Орловской области подозревается в том, что забил до смерти свою сожительницу, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"Седьмого апреля в городе Мценске в квартире по месту жительства обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, по подозрению в совершении преступления задержан начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции "Мценский" полковник Владимир Свиридов.

"Подозреваемый подтвердил свою причастность к смерти женщины и пояснил, что с потерпевшей длительное время сожительствовал, в ночь с 6 на 7 апреля между ними произошел конфликт, в ходе которого он жестоко ее избил. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.