Жителя Чувашии осудили на восемь лет за попытку поджечь жену

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр — РИА Новости. Суд в Чувашии признал жителя Канашского района виновным в покушении на убийство жены с особой жестокостью: он пытался поджечь ее, предварительно облив бензином, за то, что та написала заявление на развод, сообщает республиканское управление СК РФ.

Вечером 19 ноября 2016 года в деревне Матькасы осужденный 64-летний местный житель, который к тому времени уже несколько дней не жил со своей 58-летней супругой, пришел к ней, что бы выяснить отношения по поводу заявления на развод, которое она написала.

"Мужчина ворвался в дом, а жена, испугавшись, выпрыгнула в окно, но он догнал ее на улице, завел обратно в помещение, облил бензином и при помощи спичек попытался поджечь. Однако ему не удалось сделать этого, поскольку женщина оказала активное сопротивление: она ударила его стеклянной бутылкой по голове, и мужчина потерял сознание. В это время супруга убежала из дома за помощью к соседям", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство с особой жестокостью и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.