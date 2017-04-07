Под Смоленском в поликлинике скончалась не замеченная врачами пациентка

БРЯНСК, 7 апр – РИА Новости. Следствие проведет проверку по факту смерти пациентки в поликлинике города Гагарин Смоленской области, чье тело врач обнаружил только на следующее утро, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального СУ СК РФ Нина Василькова.
"Утром 6-го числа врач-невролог обнаружил тело женщины возле своего кабинета, хотя, когда он уходил с работы, в 16.30, там никого не было. Установлено, что женщина 1966 года рождения умерла от сердечного приступа. По заявлению родственников проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении действий сотрудников медучреждения", — сказала собеседница агентства.
Кроме того, на имя главврача медучреждения направлен запрос о проведении служебной проверки.