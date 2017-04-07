Под Смоленском в поликлинике скончалась не замеченная врачами пациентка

БРЯНСК, 7 апр – РИА Новости. Следствие проведет проверку по факту смерти пациентки в поликлинике города Гагарин Смоленской области, чье тело врач обнаружил только на следующее утро, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального СУ СК РФ Нина Василькова.

По ее словам, женщина, проживающая в деревне Токарево Гагаринского района Смоленской области, отправилась в районный центр на прием к врачу, где она наблюдалась в связи с инсультом, перенесенным 4 года назад. Соседи, обеспокоенные тем, что она не вернулась домой ни дневным автобусом, ни вечерним, позвонили родственникам женщины, проживающим в Москве. Они тут же приехали, и уже в ночь с 5 на 6 апреля написали заявление в полицию об ее исчезновении.

"Утром 6-го числа врач-невролог обнаружил тело женщины возле своего кабинета, хотя, когда он уходил с работы, в 16.30, там никого не было. Установлено, что женщина 1966 года рождения умерла от сердечного приступа. По заявлению родственников проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении действий сотрудников медучреждения", — сказала собеседница агентства.

Кроме того, на имя главврача медучреждения направлен запрос о проведении служебной проверки.