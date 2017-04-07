В Норильске двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме

КРАСНОЯРСК, 7 апр — РИА Новости. Маленькие дети — 2 лет и 6 месяцев, погибли в пожаре в квартире жилого дома в заполярном Норильске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

По ее словам, пожар произошел в пятницу днем в доме на улице Талнахской, в квартире, расположенной на шестом этаже.

"При тушении пожара обнаружены тела 2-летнего мальчика и полугодовалой девочки. Мать и отец госпитализированы в тяжелом состоянии. Вероятно, они пытались спасти детей, потому как мальчик обнаружен на балконе 5 этажа", — сказала она.

В настоящее время на месте работают следователи. Причина пожара устанавливается.

В краевом управлении МЧС сообщили, что сообщение о пожаре в девятиэтажном доме поступило в 11.00 (07.00 мск). В 12.05 (08.05 мск) пожар был ликвидирован. Из соседних квартир пришлось эвакуировать 20 жильцов. Всего в тушении огня было задействовано 18 человек личного состава и 5 единиц техники.