Площадь лесов на Дальнем Востоке, пройденная пожарами, снизилась на 92%

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Площадь лесов, пройденная пожарами на Дальнем Востоке, за сутки сократилась с 7 тысяч гектаров до 552 гектаров – примерно на 92%, следует из сообщений департамента лесного хозяйства по ДФО.
"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 16 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 28 очагов, из них 16 в Амурской области на площади 376 гектаров, три в Еврейской автономной области на землях лесного фонда на площади 70 гектаров, пять в Приморском крае на площади 57 гектаров", — говорится в сообщении департамента.
С начала пожароопасного периода этого года на территории округа возникло 147 лесных пожаров на площади 37,5 тысячи гектаров. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (20,9 тысячи гектаров) и Амурскую область (14,6 тысячи гектаров). За аналогичный период 2016 года в округе был зарегистрирован 41 пожар на площади 4,3 тысячи гектаров.