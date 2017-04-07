Площадь лесов на Дальнем Востоке, пройденная пожарами, снизилась на 92%

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Площадь лесов, пройденная пожарами на Дальнем Востоке, за сутки сократилась с 7 тысяч гектаров до 552 гектаров – примерно на 92%, следует из сообщений департамента лесного хозяйства по ДФО.

В предыдущие сутки в округе действовал 31 лесной пожар, из них 15 новых. Площадь, пройденная огнем, составляла 7,03 тысячи гектаров.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 16 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 28 очагов, из них 16 в Амурской области на площади 376 гектаров, три в Еврейской автономной области на землях лесного фонда на площади 70 гектаров, пять в Приморском крае на площади 57 гектаров", — говорится в сообщении департамента.

По данным властей, площадь, пройденная огнем за сутки в округе, составила 552 гектара. На тушении пожаров работали 374 человека, 71 единица техники, три воздушных судна. Практически все силы и средств были задействованы в Амурской области. Отмечается, что к утру пятницы ликвидировано 14 возгораний. Остаются действующими еще 14 пожаров: 10 в Амурской области, два из которых локализованы, один локализованный в ЕАО, три — в Хабаровском крае, один из которых локализованный.

С начала пожароопасного периода этого года на территории округа возникло 147 лесных пожаров на площади 37,5 тысячи гектаров. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (20,9 тысячи гектаров) и Амурскую область (14,6 тысячи гектаров). За аналогичный период 2016 года в округе был зарегистрирован 41 пожар на площади 4,3 тысячи гектаров.