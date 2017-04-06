Жителям Калмыкии, пострадавшим в ДТП под Рязанью, окажут помощь

СОЧИ, 6 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Все жители Калмыкии, пострадавшие в ДТП под Рязанью, получат помощь от правительства республики, сообщила администрация региона.
"Глава Калмыкии Алексей Орлов дал поручения по оказанию помощи пострадавшим жителям Калмыкии в результате ДТП в Рязанской области. Министерством здравоохранения Республики Калмыкия в экстренном порядке подготовлены кареты скорой медицинской помощи с медицинским персоналом для отправки в ГБУ РО "Михайловское ЦРБ" для необходимой транспортировки пострадавших в лечебные учреждения республики", — говорится в сообщении.
Также министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии совместно с контрольно-надзорными органами для обеспечения дополнительных мер безопасности пассажирских перевозок проведет необходимую проверку технического состояния пассажирских транспортных средств региона.
Как отмечает управление МВД Рязанской области, грузовик выехал на полосу встречного движения. Погибшие, по информации полиции, водитель автобуса — 49-летний житель Калмыкии и пассажир — 35-летний житель Ставропольского края. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика заснул за рулем или пошел на обгон, отмечает полиция.