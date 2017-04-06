Жителям Калмыкии, пострадавшим в ДТП под Рязанью, окажут помощь

СОЧИ, 6 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Все жители Калмыкии, пострадавшие в ДТП под Рязанью, получат помощь от правительства республики, сообщила администрация региона.

Авария произошла около 23:30 мск в среду на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погибли один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу, по предварительным данным, был доставлен 31 человек, в том числе водитель грузовика и восемь детей. К 07:00 мск четверга в больнице оставались 13 человек, в том числе двое детей, остальные уехали в Элисту и Москву. Вопросы оказания помощи пострадавшим обсудили в правительстве Калмыкии.

"Глава Калмыкии Алексей Орлов дал поручения по оказанию помощи пострадавшим жителям Калмыкии в результате ДТП в Рязанской области. Министерством здравоохранения Республики Калмыкия в экстренном порядке подготовлены кареты скорой медицинской помощи с медицинским персоналом для отправки в ГБУ РО "Михайловское ЦРБ" для необходимой транспортировки пострадавших в лечебные учреждения республики", — говорится в сообщении.

Руководство республиканского министерства находится на постоянной связи с минздравом Рязанской области, сотрудники которого информируют о состоянии пострадавших, госпитализированных в "Михайловское ЦРБ".

Также министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии совместно с контрольно-надзорными органами для обеспечения дополнительных мер безопасности пассажирских перевозок проведет необходимую проверку технического состояния пассажирских транспортных средств региона.

Как отмечает управление МВД Рязанской области, грузовик выехал на полосу встречного движения. Погибшие, по информации полиции, водитель автобуса — 49-летний житель Калмыкии и пассажир — 35-летний житель Ставропольского края. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика заснул за рулем или пошел на обгон, отмечает полиция.