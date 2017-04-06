В Новокузнецке мужчину задержали за стрельбу во дворе многоэтажки

КЕМЕРОВО, 6 апр — РИА Новости. Полицейские задержали в Новокузнецке мужчину, который нашел пистолет и устроил стрельбу прямо во дворе многоэтажного дома, чтобы проверить его боеспособность, сообщила в четверг пресс-служба главка МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером. Жильцы многоэтажного дома по улице Ленина заявили в полицию, что слышали выстрелы под своими окнами.

"По указанному адресу немедленно были отправлены участковые уполномоченные полиции. На месте происшествия полицейские заметили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. При досмотре в кармане его куртки стражи порядка обнаружили пистолет. Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении.

Изъятое оружие полицейские направили на исследование. Эксперт установил, что пистолет является сигнальным, переделанным под стрельбу боевыми патронами и подходящим под квалификацию "огнестрельное оружие".

"По словам подозреваемого, оружие он нашел на улице за несколько минут до инцидента. Нетрезвый новокузнечанин решил проверить, можно ли выстрелить из "находки", и произвел 4 выстрела вверх, израсходовав все находящиеся в магазине патроны", — пояснили в ГУМВД.

В итоге задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "незаконное хранение огнестрельного оружия", максимальные санкции которой — до 4 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. Кроме этого, новокузнечанина привлекли к административной ответственности за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах — ему грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.