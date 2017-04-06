Мосгорсуд оставил в СИЗО генерала Никандрова

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста первому замглавы ГСУ СК России по Москве генералу Денису Никандрову по делу о получении крупной взятки от криминального авторитета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Лефортовский суд Москвы 19 июля прошлого года арестовал трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета РФ: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя начальника столичного главка Дениса Никандрова. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от криминального авторитета Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой, за послабление обвинения Андрею Кочуйкову (известному также по прозвищу Итальянец).
Все трое, по словам их адвокатов, отрицают вину. Уголовное преследование своих подзащитных адвокаты называют "беспределом".