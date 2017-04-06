Мосгорсуд оставил в СИЗО генерала Никандрова

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста первому замглавы ГСУ СК России по Москве генералу Денису Никандрову по делу о получении крупной взятки от криминального авторитета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее арест Никандрова был продлен до 19 июня. Таким образом, весь срок его содержания под стражей составит год.

Лефортовский суд Москвы 19 июля прошлого года арестовал трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета РФ: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя начальника столичного главка Дениса Никандрова. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от криминального авторитета Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой, за послабление обвинения Андрею Кочуйкову (известному также по прозвищу Итальянец).

Все трое, по словам их адвокатов, отрицают вину. Уголовное преследование своих подзащитных адвокаты называют "беспределом".