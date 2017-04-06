Патрушев рассказал о ШОС и борьбе с терроризмом

АСТАНА, 6 апр — РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы борьба с терроризмом и экстремизмом стала одним из предлогов для наращивания давления на страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
"Фиксируем стремление ИГИЛ* и других террористических группировок создать новые плацдармы, в том числе в Афганистане, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии", — сказал Патрушев.
"При этом нельзя допустить, чтобы борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом стала одним из предлогов для наращивания давления на наши страны. Важно продолжать тесно координировать подходы на антитеррористическом направлении в рамках ООН и других международных организаций, а также пресекать любые попытки, направленные на вывод международных террористов из-по действия санкционных режимов Совета Безопасности ООН и других жестких уголовно-правовых мер ответственности", — подчеркнул он.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.