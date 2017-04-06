Водитель, виновный в ДТП под Рязанью, уснул за рулем или пошел на обгон

ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Столкновение автобуса и грузовика под Рязанью произошло из-за того, что водитель пошел на обгон или уснул за рулем, погодные условия или качество дороги привести к аварии не могли, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Александр Пономарев.
"Погодные условия никак не могут быть (причиной аварии). Дорожные условия также никак не могут быть, потому что там дорожное покрытие идеальное. Либо выходить на обгон, либо уснуть. Тормозного пути у грузовика нет", — сказал Пономарев.
Он также подтвердил, что жертвами ДТП стали два человека, еще около 30 человек были доставлены в Михайловскую районную больницу. Со слов водителя, всего в автобусе было 35 пассажиров, в том числе четверо детей, рассказал Пономарев. В больницу также был доставлен водитель грузовика — мужчина из Тамбовской области.
Пономарев добавил, что автобус был 61-го региона и вез пассажиров из Москвы в Элисту.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося, на месте работают сотрудники ДПС.
Затора на дороге нет.