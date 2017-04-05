Госдума может запросить у Генпрокуратуры информацию о связях Вороненкова

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госдума может поручить комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции запросить у Генпрокуратуры РФ информацию о возможных коррупционных связях экс-депутата Дениса Вороненкова, соответствующий запрос в ГП предлагают отправить депутаты от "Единой России".

Экс-депутат Госдумы Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье "умышленное убийство". Следствие установило, что убийца — гражданин Украины Павел Паршов, который год прослужил в Нацгвардии.

Проект поручения подготовлен депутатами Андреем Исаевым, Адальби Шхагошевым и Анатолием Выборным и будет рассмотрен на пленарном заседании ГД после 17.00.

В тексте поручения отмечается, что в СМИ неоднократно появлялись материалы о коррупционных связях Вороненкова, убитого в Киеве 23 марта.

"В связи с вышеизложенным поручить комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции запросить у Генеральной прокуратуры РФ информацию о возможных коррупционных связях Вороненкова, а также сообщить нам, кто работал в руководстве прокуратуры города Москвы в период с 2000 по 2003 годы", — говорится в документе.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

По данным СК РФ, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в ходе которой мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома" — владелицы строения и назначили туда своего человека. Затем, по мнению следствия, Вороненков предложил купить здание Виктору Качуру, и тот, зная, что участвует в афере, согласился. В результате, здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы "Тома".