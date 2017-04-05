Ребенок в Хакасии умер в машине скорой после отказа в госпитализации

КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Следователи Хакасии выясняют обстоятельства гибели годовалой девочки, которая умерла в автомобиле скорой помощи в другом городе, поскольку ей не оказали помощь в больнице по месту жительства из-за отсутствия профильного отделения, сообщила официальный представитель республиканского СУСК РФ Светлана Павина.

По версии следствия, вечером 21 марта у девочки, гостившей у бабушки в городе Сорске, ухудшилось состояние здоровья и ее доставили в Сорскую городскую больницу с предварительным диагнозом "ротовирусная инфекция".

"Однако в госпитализации ей было отказано по причине отсутствия в больнице инфекционного отделения. Родители самостоятельно привезли девочку в город Черногорск, где с учетом тяжести ее состояния ей была вызвана скорая медицинская помощь. Однако, несмотря на проводимые мероприятия, 22 марта 2017 года она скончалась в автомобиле скорой помощи в городе Черногорске", — сказала Павина.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям врачей и медицинского персонала, оказывавших помощь ребенку.