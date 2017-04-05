В Югре осудили вербовщика "Хизб ут-Тахрир"*

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апр — РИА Новости. В Нижневартовске осужден лидер ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* сообщила пресс-служба управления ФСБ по Тюменской области.

По информации ведомства, в 2014-2015 годах житель Нижневартовска Марсель Габбасов, будучи активным участником террористической организации, вербовал новых приверженцев радикальных идей, вовлекал их в деятельность террористической организации и подвергал идеологической обработке на конспиративных занятиях. Кроме того, он разместил в социальных сетях видеозапись, в которой содержались призывы к массовым беспорядкам, а также обосновывалась необходимость применения насилия и ведения военных действий в отношении людей, не исповедующих ислам.

"Противозаконную деятельность нижневартовской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области совместно с УМВД России по ХМАО — Югре. В конце 2015 года был арестован Марсель Габбасов, а в начале 2016 года задержаны четверо его пособников – участников террористической организации", — говорится в сообщении УФСБ.

При обысках у мужчин изъято множество предназначенных для распространения пропагандистских брошюр и журналов в печатном и электронном виде, большинство из которых внесены в федеральный список экстремистских материалов, а значит, их распространение запрещено.

"В октябре 2016 года Приволжский окружной военный суд признал Габбасова виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда Российской Федерации оставила приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу", — отмечает пресс-служба управления ФСБ. Ближайшие 6 лет Габбасов проведет в исправительной колонии общего режима, кроме того, он обязан выплатить штраф в размере более 55 тысяч рублей.

Кроме того, как уточнили в УФСБ, в отношении остальных участников террористической организации судом вынесены обвинительные приговоры, и в настоящее время прокуратурой Югры направлено апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным дела Верховного суда.

Партия исламского освобождения ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".

*террористическая группировка, запрещенная в России