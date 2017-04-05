Жителя Саратова подозревают в нападении на ломбард с игрушечным пистолетом

САРАТОВ, 5 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратове задержала местного жителя по подозрению в разбойном нападении на ломбард с использованием игрушечного пистолета, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел во вторник вечером в ломбарде на улице Одесской в Ленинском районе Саратова.

"Неизвестный… под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, совершил разбойное нападение, похитив ювелирные украшения. Сумма ущерба устанавливается… (По подозрению) задержан ранее не судимый 20-летний гражданин, у которого изъята часть похищенного и пластмассовый игрушечный пистолет", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что часть похищенного к моменту задержания уже была сдана в другой ломбард.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.