УФСИН сделает кадровые выводы по итогам проверки после гибели Евдокимова

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. По результатам внутренней проверки после гибели в СИЗО-5 в Москве топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова будут сделаны кадровые выводы, сообщил во вторник журналистам руководитель УФСИН по Москве Сергей Мороз.

"На сегодняшний день проводится внутренняя ведомственная проверка по факту гибели подследственного Евдокимова. Безусловно, определенные кадровые выводы по результатам данного мероприятия будут сделаны",- сообщил Мороз.

Он отметил, что не вправе разглашать определенные данные, касающиеся следственных мероприятий, но при этом добавил, что руководство УФСИН обеспокоено ситуацией, складывающейся в СИЗО-5 города Москвы.

"Мы обеспокоены ситуацией в данном учреждении. В частности, есть большие вопросы по тому факту, как на территорию учреждения попал нож, которым, предположительно, был убит Евдокимов",- пояснил глава московского УФСИН.